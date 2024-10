Rosarno, nuovo cimitero con tempio crematorio: investimento da 5,6 milioni

Il Comune di Rosarno si affiderà a un project financing per la realizzazione e la gestione del nuovo cimitero in località “Bosco”, al cui interno sorgerà un tempio crematorio all’avanguardia. La volontà amministrativa è stata suggellata stamattina (22 ottobre), al termine di una riunione in Municipio, tra il sindaco Pasquale Cutrì e Italgeco, società proponente dell’investimento, rappresentata dall’avvocato Salvatore Liquori.

Partecipanti alla riunione e obiettivi del progetto

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco, con delega al cimitero, Teodoro De Maria, gli assessori Arturo Lavorato e Antonio Pronestì, il presidente del consiglio comunale Antonio Rachele, il capogruppo di maggioranza Giuseppe La Torre, l’architetta Domenica Corigliano dell’Ufficio tecnico e l’ingegnere Vincenzo Caputo della società di ingegneria Progeca, consulente tecnica del gruppo Italgeco.

“L’intervento proposto – dichiara il sindaco Cutrì – perseguirà tre obiettivi: Potenziare l’attuale capacità cimiteriale, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio funebre. Rispondere alla crescente richiesta di una forma di sepoltura alternativa alla tumulazione tradizionale e all’inumazione, con la costruzione di un tempio per la cremazione. Riqualificare un’area periferica e abbandonata, con la realizzazione, tra l’altro, di una strada di accesso e di un parcheggio”.

I dettagli del progetto

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di:

250 loculi perimetrali su 5 file

su 5 file 24 cappelle gentilizie da 5 loculi

da 5 loculi 11 cappelle gentilizie da 10 loculi

da 10 loculi 240 sarcofagi da 3 loculi, con celletta ossario terminale

da 3 loculi, con celletta ossario terminale Un giardino della memoria , dove sarà possibile eseguire lo spargimento delle ceneri, con annessi monumenti contenenti cinerari

, dove sarà possibile eseguire lo spargimento delle ceneri, con annessi monumenti contenenti cinerari Un tempio crematorio con una sala del commiato, dove le persone più intime potranno rivolgere al defunto l’ultimo saluto in un ambiente discreto, sobrio ed elegante.

Costo dell’investimento e finanziamento

Il costo dell’investimento è stimato in circa 5 milioni e 600mila euro, interamente a carico del soggetto economico che si aggiudicherà la gara.