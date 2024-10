Rosarno, successo per la commedia teatrale “Un Ladro Per Amico”

Un successo quello della compagnia Teatro Stabile Nisseno (CL,) che anche quest’anno ha raccolto consensi e applausi dal pubblico di Rosarno.

Un testo brillante, interpretato con estrema bravura dai 4 mattatori presenti sulla scena: Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe e Giovanni Speciale, con la regia di Ivan Giumento.

La commedia, “Un Ladro Per Amico” prende spunto dall’attualissima e recentissima legge sui furti in casa e la legittima difesa. Un ladruncolo sfigato d’appartamento viene sorpreso di notte in flagranza di reato dal padrone di casa il quale dopo averlo immobilizzato chiama la polizia di stato per denunciarlo e denunciare il furto. Un ritardo inaspettato da parte della Polizia fa familiarizzare il ladro con lo stesso padrone di casa e il resto della famiglia. Tra i due si susseguono le confidenze anche più intime, le paure e le brutture della vita quotidiana. Un lavoro ricco di colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo e situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra

Sabato 14 Aprile sarà in scena la compagnia Abruzzese, Il Carro, con la commedia comica “Vacca Maiala”