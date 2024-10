Roshelle: da X Factor alla consolle del Noya a Reggio Calabria

La finalista di X Factor 10 dai capelli rosa confetto e dalla personalità magnetica della squadra di Fedez è pronta per lanciare il suo Anymal Tour.

Dopo aver sfiorato il podio del talent show di Sky Uno HD, Roshelle (nome d’arte di Rossella Discolo) sarà in concerto a Reggio Calabria il 25 febbraio alla Luna Ribelle, per un evento targato Elite.

Un concerto dal vivo, per presentare al pubblico l’inedito “What U Do To Me”, che ha già scalato le classifiche di iTunes.

La pupilla del team di Fedez, uno dei quattro giudici del talent, che l’ha più volte definita “la concorrente più pronta con la quale potrei fare il lavoro discografico più interessante» è pronta a calcare il palcoscenico del locale reggino per un evento da non perdere: Roshelle, infatti, non è solo una rapper, ma ha influenze in campo pop melodico e Rhythm & Blues.

I ticket d’ingresso alla serata sono muniti di timbro anti-contraffazione, invitiamo pertanto a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti, da quello imposto dalla direzione.

Per informazioni, prevendite e tavoli e privèe: 320.8247438 (F. Genovese) 345.1686073 (C. Bellini) 345.6787085 (F. Martino)