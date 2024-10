Rossanese, il mister: “Ragazzi fantastici. A Schiavonea per vincere”

Oggi la Rossanese non potrà permettersi passi falsi. I rossoblu, infatti, sono attesi dalla complicata trasferta di Schiavonea. All’andata i bizantini si sono imposti sui cugini ionici, ma quattro mesi dopo si troveranno una squadra con il coltello tra i denti. Ne è convinto anche l’allenatore ionico Paolo Triolo: “Il Marina di Schiavonea scenderà in campo per vincere. Si vogliono salvare e hanno le qualità per metterci in seria difficoltà. Sono sicuro che sarà un match maschio e tiratissimo”.

La partita di oggi, però, potrebbe consentire una minifuga per la Rossanese, dato che si giocherà anche il big match tra Città di Rossano e Young Boys: “se dovessimo vincere – dichiara il coach rossoblu – potremmo allungare su una delle due compagini. Ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

Lo stesso Triolo parla delle assenze e degli acciacchi in casa bizantina: “è un periodo non molto fortunato. In settimana chi è indietro di condizione ha dato tutto, ma elementi di prima fascia non sono ancora al 100%. Inoltre, contro il Marina di Schiavonea mancherà Michele Scalise che, in questo momento, è il centrocampista più in forma dell’intera rosa. Ma non c’è nessun allarme, chi sta scendendo in campo sta dando sempre tutto per l’amore di questa maglia”.