Coronavirus, a Reggio arancini a domicilio grazie alla Rosticceria Siciliana

Cos’è che vi manca di più della ‘normalità’? Per alcuni si tratta di persone, per altri di piccole cose come il caffè al bar, l’odore del mare o un delizioso arancino!

Le misure di contenimento approvate dal Governo per arginare il rischio di contagio da Covid-19 hanno fatto ‘chiudere’ numerose attività. Tra queste ci sono anche le rosticcerie, i locali presi d’assalto da tutti gli italiani.

Anche a Reggio Calabria, molti imprenditori sono stati costretti ad abbassare la serranda. Visto il lungo periodo di lockdown c’è anche chi ha deciso di rinnovare i suoi servizi, aggiungendo le consegne a casa e così riprendere la propria attività.

È il caso della Rosticceria Siciliana, il centralissimo locale della via marina famoso per i suoi gustosi arancini. Tanti gusti tra classici, gourmet, vegetariani e dolci. È proprio il caso di dire una festa per il palato!

I gestori della rosticceria dopo aver ricevuto tantissime richieste da parte dei loro affezionati clienti, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e iniziare di nuovo a preparare le loro prelibatezze per poi portarle in giro per la città. Tra le tante cose a cui abbiamo dovuto dire ‘addio’ fortunatamente non ci sono le consegne a domicilio.

QUANDO E COME ORDINARE

A partire da venerdì 10 aprile, la Rosticceria Siciliana ‘apre di nuovo i battenti’.

Per poter gustare i vostri arancini preferiti bastano pochi clic. Da domani, infatti, il locale entrerà a far parte della piattaforma Flashfood. Sarà dunque possibile ordinare tramite sito , attraverso l’app (disponibile per iOS e Android) o telefonando al 3926539258.

Per chi, invece, desidera avere maggiori informazioni, come ad esempio maggiori informazioni sulle nuove modalità di lavoro della rosticceria, è possibile contattare il 3475714945.

Gli arancini della Rosticceria Siciliana si distinguono da tutti gli altri non solo per la vasta selezione di gusti disponibili (ragù, pistacchio e mortadella, prosciutto e mozzarella, ‘nduia, burro parmigiano e mozzarella, alla norma con le melenzane, spinaci, gorgonzola, funghi porcini, salmone affumicato, pesce spada), ma per l’alta qualità delle materie prime. In più crocchette e mozzarella in carrozza. Per dare vita a queste prelibatezze, la rosticceria sceglie unicamente ingredienti selezionati: come il riso Carnaroli, il burro Soresina. Una volta pronti, tutti gli arancini vengono fritti in olio di arachidi.

