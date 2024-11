Reggio, tutto pronto per il debutto di ‘Casa Biondo’: street food e pizza d’autore per tutti i gusti

La passione per il cibo incontra l’innovazione: Casa Biondo, il nuovo tempio dello street food e della pizza d’autore, è pronto a conquistare i palati reggini! L’appuntamento è fissato per giovedì 21 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, in Via Sant’Anna II tronco, 18. Un evento da non perdere, con un ricco buffet di inaugurazione e la travolgente musica live del progetto KC Sound of Soul, per iniziare questo viaggio di sapori in grande stile.

Un’esperienza culinaria unica

Casa Biondo non è una semplice rosticceria, ma un luogo in cui ogni dettaglio è pensato per farvi vivere un’esperienza culinaria senza pari. Dalle classiche ricette della tradizione a piatti innovativi e gourmet, ogni boccone racconta una storia di passione, qualità e ricerca.

Il menù che fa venire l’acquolina in bocca

Preparati a lasciarti tentare dalle novità culinarie firmate Casa Biondo! Tra le proposte spiccano:

La cotoletta “orecchia di elefante” , gigante e irresistibile.

, gigante e irresistibile. Il sandwich al pastrami , un vero gioiello in stile newyorkese, realizzato con carne di altissima qualità in esclusiva per Casa Biondo.

, un vero gioiello in stile newyorkese, realizzato con carne di altissima qualità in esclusiva per Casa Biondo. Piatti completi per la pausa pranzo, con primo, secondo, contorno e acqua a soli 14 euro.

E non è tutto: colazioni sfiziose, aperitivi invitanti e cene gourmet rendono Casa Biondo il posto ideale in ogni momento della giornata.

Tradizione e futuro: il progetto Casa Biondo

Non è solo una rosticceria, ma un progetto ambizioso che guarda lontano. Con un laboratorio di 700 metri quadrati e una sala di 250, Casa Biondo è il primo passo di un franchising che punta ad aprire nuovi locali in tutta Italia nei prossimi cinque anni. Tecnologia, innovazione e amore per il cibo sono gli ingredienti segreti di un astro nascente, che ha già conquistato i reggini con la formula della “rosticceria d’autore”.

Un invito da non perdere

Dopo l’inaugurazione, Casa Biondo sarà aperta regolarmente, pronta ad accogliervi per farvi vivere un viaggio nel gusto. Approfittate del parcheggio veloce e scoprite la qualità e il sapore che rendono unico ogni prodotto.

Info & prenotazioni

Per garantirvi un posto o semplicemente saperne di più, contattate il numero 347 3889450.

Casa Biondo vi aspetta per deliziarvi con sapori autentici e tanta passione. Segnate la data in agenda: il 21 novembre il gusto ha una nuova casa a Reggio Calabria!