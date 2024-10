Rugby – L’Italia batte la Georgia, presente l’associazione Georgia in Calabria

L’Italrugby porta a casa il risultato contro la Georgia nel primo test match del trittico autunnale targato Cattolica, ma si complica la vita quando la partita sembrava in discesa contro i caucasici che sognano (ma c’è strada da fare) di prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni.

Finisce 28-7 per la nazionale guidata da Conor O’Shea, macchinosa in avanti e non esente da errori dietro, brava nelle touche ma con un Allan dal piede impreciso e che ha avuto un buon contributo da Steyn, sostituto dell’acciaccato Parisse, e dall’esperienza di Ghiraldini e Zanni.

Firenze, dopo lo storico successo col Sudafrica di due anni fa, porta ancora fortuna agli azzurri che scavalcano proprio la Georgia al 13/o posto del ranking mondiale

Presente all’evento anche l’associazione ‘Georgia in Calabria’, con il vice presidente Gianmarco Crea che ha assistito al match.