Il “Sentiero del tracciolino“, definito anche “Sentiero azzurro“, è un vero e proprio “balcone” sullo Stretto. Un luogo di incontaminata bellezza tra infinite meraviglie vegetazionali poste ad ogni passo, con uno sfondo pressoché unico. Fotografi, naturalisti e semplici turisti ne rimangono affascinati sin dal primo sguardo, perché da qui è possibile osservare il Mediterraneo da mille differenti inquadrature.

Il servizio del TgR Calabria con Paolo Rumiz

A parlare della meraviglia calabrese questa volta è il TgR – Calabria in un servizio andato in onda qualche tempo fa. Nel servizio dell’inviata Giulia Bondi la protagonista è ovviamente lei, la Calabria con la sua storia secolare. A raccontarne le vicende sono lo scrittore e viaggiatore Paolo Rumiz e la guida naturalistica Antonello Scarfone che cerca di ripercorrere le sensazioni che questo luogo, datato 2000 anni, regalano al visitatore.

Rumiz invece afferma: “Conosco bene il Mediterraneo, ma pochi luoghi al mondo hanno la potenza che questo sentiero offre”. Parole forti che toccano l’animo di chi quella terra l’ha vissuta e calpestata e per molto tempo ha temuto di vedere ignorate bellezze che invece andrebbero valorizzate. Il Tracciolino si snoda da Palmi fino a Bagnara in un lembo di terra che racchiude al suo interno meraviglie indicibili.

“Con questo utero, che è lo Stretto – continua Rumiz – Il mare sprofonda e ha una densità di leggende pazzesca”. Lo sguardo riesce a spaziare da Capo Vaticano fino a Scilla e all’imbocco settentrionale dello stretto di Messina senza tralasciare la possibilità di sbirciare sull’Etna e di contare una ad una le isole Eolie, dalle più vicine alle più lontane.

Il panorama dal Tracciolino e la sua storia

Insomma, un panorama mozzafiato continuo, apprezzato da turisti ed escursionisti di tutto il mondo. La sua storia parte da lontano, il Tracciolino è davvero un antico sentiero, che conta quasi più di 2000 anni. Leggende millenarie di lotte e guerre, tra le più famose vi sono di certo quella della Sirena e del Porto Oreste. Cariche di sale o di pesce erano proprio le donne a percorrere per lo più questo sentiero quasi fino a Reggio Calabria. Per farlo ancora basterebbe sistemare un ponticello pedonale crollato da anni. “Qui insieme al vento si respira leggenda”.