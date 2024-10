Ryanair, estate con aumento dei prezzi. “Forse dovremo ridurre i passeggeri”

I biglietti di Ryanair questa estate potrebbero costare tra il 5-10% in più a causa del ritardo nelle consegne di nuovi aerei da parte di Boeing.Il successivo aumento dei controlli sull’aeromobile da parte delle autorità Usa hanno rallentato la produzione e i tempi di consegna. E’ quanto avverte l’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary.

L’ad afferma che ad esempio Ryanair riceverà solo 45 dei 57 nuovi aerei che aveva ordinato alla Boeing per averli entro marzo. La previsione originale di Ryanair per l’anno era che avrebbe trasportato 205 milioni di passeggeri, rispetto ai 183,5 milioni dei 12 mesi precedenti.

“Con meno aerei, forse dovremo ridurre i 205 milioni a 200 milioni di passeggeri e anche meno. Ciò probabilmente significa che anche la nostra crescita quest’anno sarà limitata in Europa, e penso che ciò porterà a un contesto tariffario con prezzi più elevati in tutta Europa per l’estate 2024.

Le nostre tariffe aeree medie nell’estate 2023 sono aumentate del 17%. Aumenteranno ancora ma non pensiamo che vedremo questo tipo di aumento delle tariffe a due cifre quest’anno. Stiamo definendo i nostri budget sulla base di un aumento delle tariffe del 5-10%, che mi sembra abbastanza ragionevole”, ha spiegato O’Leary.