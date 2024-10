Ryanair, da Lamezia e Crotone voli in offerta a 9 euro

Le offerte di Ryanair non finiscono mai. In attesa di vedere la compagnia a Reggio Calabria nei prossimi mesi, Ryanair ha messo in offerta a prezzi vantaggiosi (a partire da 7.99 euro) una serie di voli nazionali e internazionali. Numerose le destinazioni italiane ed estere, tra le offerte c’è spazio anche per i due scali calabresi di Lamezia e Crotone.

In particolare, è possibile trovare voli da e per Milano a partire da 9 euro, l’offerta scade mercoledi 14 novembre a mezzanotte.

CLICCA QUI per tutte le info sulle offerte.