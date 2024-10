Ryanair a Reggio, il piano operativo in Calabria: tutte le rotte dell’estate

Di seguito il comunicato stampa di Ryanair in seguito alla conferenza per la presentazione delle nuove rotte dal Tito Minniti avvenuta stamane al Museo Nazionale di Reggio Calabria.

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (15 febbraio) un operativo record per la Calabria per l’estate ’24 che include il lancio di una nuova base (oltre 100 milioni di dollari di investimento) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio) per l’estate ’24. Questa importante espansione in Calabria segna l’inizio di una strategia di crescita a lungo termine concordata con il Presidente Occhiuto per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, incrementando il turismo in entrata e la connettività in tutta la Regione.

Il lancio di una nuova base a Reggio Calabria (19° base e 31° aeroporto in Italia) rafforzerà la presenza di Ryanair in Calabria e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro (incluse posizioni ben retribuite per piloti, assistenti di volo e ingegneri) insieme a un investimento sostanziale di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili. Inoltre, Ryanair continua a sviluppare la connettività nella sua base di Lamezia con una nuova rotta per Valencia (18 in totale) e oltre 180 voli settimanali. A Crotone Ryanair aggiungerà un nuovo collegamento per Torino (4 totali) e oltre 30 voli settimanali, con una crescita della connettività del 13% e del 33% rispettivamente a Lamezia e Crotone.

L’operativo sulla Calabria per l’estate ’24 di Ryanair offrirà:

2 aeromobili basati (200 milioni di dollari) – 1nuovo a Reggio Calabria e 1 a Lamezia;

10 nuove rotte – 8 da Reggio a Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana Torino, Venezia / 1 da Lamezia a Valencia / 1 da Crotone a Torino;

30 rotte totali (8 a Reggio / 18 a Lamezia / 4 a Crotone);

In Calabria il traffico cresce di oltre il 20% fino a 1,3 milioni di pax per la S24;

Oltre 1.200 posti di lavoro nella Regione;

Capacità record, connettività e tariffe basse per la Regione Calabria.

Operativo Lamezia Estate ’24

Valencia NEW

Baden

Berlino

Bologna

Bruxelles (C)

Francoforte Hahn

Genova

Cracovia

Londra (S)

Malta

Memmingen

Milano (M)

Norimberga

Pisa

Torino

Venezia

Verona

Vienna

Operativo Reggio Calabria Estate ‘24

Barcellona NEW

Berlino NEW

Bologna NEW

Manchester NEW

Marsiglia NEW

Tirana NEW

Torino NEW

Venezia NEW

Operativo Crotone Estate ‘24

Torino NEW

Bologna

Milano (B)

Treviso