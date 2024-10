Ryanair torna all’aeroporto di Crotone e annuncia: “Sviluppi anche a Reggio Calabria”

Da giugno e fino alla fine di agosto Ryanair opererà un volo giornaliero da Milano-Bergamo per Crotone e un collegamento, per tre volte alla settimana, da Pisa a Crotone.

E’ quanto annunciato dalla compagnia aerea che realizzerà i collegamenti in collaborazione con la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

“Siamo lieti di annunciare – afferma Michael O’Leary, Ceo di Ryanair – queste due nuove rotte verso Crotone, una delle zone turistiche più belle d’Italia. Ryanair si augura che queste rotte siano le prime di molte altre nazionali e internazionali, come parte dello sviluppo dei nostri servizi verso la Costa Ionica in partnership con il nuovo management Sacal. Ryanair dà il benvenuto all’iniziativa del nuovo presidente di Sacal, Arturo de Felice, e del suo nuovo management, che ha lavorato duramente per riaprire l’aeroporto di Crotone. Ryanair è impaziente di portare avanti ulteriori sviluppi in ciascuno dei tre aeroporti della Calabria”.