Ryanair, i voli cancellati da e per l’aeroporto di Lamezia

Passeggeri a terra anche all’aeroporto di Lamezia a causa della cancellazione di alcuni voli da parte della compagnia irlandese Ryanair nel corso del mese di settembre e di ottobre. La cancellazione dei voli sarebbe la conseguenza di una errata valutazione dei riposi che spettano ai piloti, ma anche per via di una fuga dei comandanti. Pertanto Ryanair dovrà tagliare fino a 50 voli al giorno per sei settimane.

Le cancellazioni coinvolgeranno circa 400 mila passeggeri, come ha spiegato il ceo della low cost irlandese Michael O’Leary che stima un monte richieste di rimborso che potrebbero toccare quota 35 milioni di euro. I passeggeri rimasti a terra, infatti, potranno chiedere il rimborso che, spiegano “sarà accreditato entro 7 giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale”. In alternativa vi è anche la possibilità di modificare il volo cancellato (gratuitamente).

Ecco i voli cancellati che riguardano l’aeroporto di Lamezia:

Venerdì 22 settembre:



FR5092 Milan Bergamo – Lamezia FR5093 Lamezia – Milan Bergamo

FR5392 Milan Bergamo – Lamezia FR5393 Lamezia – Milan Bergamo

Lunedì 25 settembre e 2 ottobre, 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre



FR5392 Milan B – Lamezia FR5393 Lamezia – Milan B

Mercoledì 27 settembre e 4 ottobre, 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre



FR5192 Milan B – Lamezia FR5193 Lamezia – Milan B

Sabato 30 settembre e 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre



FR5292 Milan B – Lamezia FR5293 Lamezia – Milan B