S. Agata, Girella: ‘Sono emozionato. Apertura totale con la Reggina. Vi spiego il mio progetto’

di Michele Favano – Adesso è ufficiale. Il S. Agata va in affitto all’ASD Magna Grecia di Antonio Girella. La notizia è di pochi minuti fa, anche se l’avevamo annunciata qualche ora addietro, ma in attesa di avere la certezza dopo la lunga ed attenta valutazione da parte degli organi competenti.

Dal primo luglio il centro sportivo avrà un nuovo “inquilino”, con idee progettuali che vanno oltre discorso prettamente calcistico: “Una grande responsabilità insieme a tanta felicità, ci dice Antonio Girella, presidente dell’ASD Magna Grecia.

Gestisco al momento tre strutture, un campo di calcio a 5 a Calamizzi, la palestra Boccioni al Viale Messina che oggi è una delle migliori di Reggio Calabria e l’impianto sportivo di Concessa dotato di un campo di calcio a 7 .

Una delle prime cose che vogliamo realizzare è un centro di fisioterapia insieme alla federazione medico-sportiva ed in particolare con la collaborazione del dottore Renato Capurro, primario di Villa Aurora, poi la riapertura della foresteria ed un punto ristoro.

Priorità al calcio, ma l’intenzione è quella di creare una polisportiva, in base alla fattibilità dei manti erbosi. Chiaro che una volta preso in fitto il centro sportivo, parteciperemo al bando successivo di vendita. Alla Reggina riserveremo il campo uno con una scontistica particolare rispetto alle altre società ed in base alle loro esigenze si può discutere anche di altro.

Si è deciso di prendere anche il marchio, non solo per motivi affettivi, ma anche per un futuro acquisto, era l’unica opportunità per avere defalcata l’intera somma. Non si creeranno alcune situazioni di possibile disagio con la Reggina 1914, qui si vuole costruire e lavorare tutti insieme.

Riteniamo che questo debba essere un centro sportivo aperto a tutti”.