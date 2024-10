La Reggina ed il S. Agata, cosa avrà in mente il presidente Gallo?

Qualche giorno fa la Reggina del presidente Gallo si è aggiudicata il bando per l’acquisizione dei beni materiali ed immateriali della Reggina Calcio. Compreso ovviamente il centro sportivo S. Agata e dentro il quale ci potrà mettere piede ufficialmente dal primo di luglio.

Ma grazie alla disponibilità dell’attuale concessionario Antonio Girella, i tecnici della società amaranto stanno effettuando in questi giorni sopralluoghi continui per realizzare non sappiamo in quanto tempo, i lavori che dovranno trasformare il centro sportivo in “un gioiello“, così come più volte ci ha detto lo stesso presidente della Reggina.

Si ricorda che nell’arco della stagione che sta per concludersi, per esempio per il settore giovanile, le squadre si sono divise per gli allenamenti tra il centro di Parco Longhi Bovetto ed il Clivia Reggio Village, chiaramente dalla prossima tutto tornerà come un tempo.

La Reggina quindi tornerà nella sua casa, c’è molta curiosità nel capire quali siano le idee che ha in mente Luca Gallo per l’abbellimento del centro sportivo, dove e come interverrà e se riuscirà a far sbloccare quelle parti ancora sotto sequestro, compreso uno dei campi.