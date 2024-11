S.O.S. Reggio: Domenica 24 la Maratona musicale raccolta fondi a favore del MuStruMu

Lo scorso 4 novembre un rogo che sembrerebbe di origine dolosa inghiottiva il Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria. Il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma ritiene il vulnus inflitto a Reggio una ferita di tutta la collettività civile, e lancia una raccolta fondi e donazioni a favore della ricostruzione del Museo e del ripristino delle sue straordinarie collezioni organologiche, librarie, discografiche e multimediali. Lo fa attraverso una maratona musicale No-stop di otto ore, un progetto abbracciato generosamente da musicisti e da artisti che hanno offerto la loro arte per mettere insieme, tassello dopo tassello, un concerto – performance senza eguali. Tra gli altri, hanno aderito Danilo Rea, Paolo Damiani, Maria Pia De Vito, Ada Montellanico, Daniele Coen, Tosca, Ettore Fioravanti, Eugenio Colombo, Fabio Zeppetella, Blas Roca Rei, Rosario Giuliani, Massimo Nunzi… Ma le sorprese non mancheranno. Tutto il pubblico romano è invitato a partecipare e a competere in generosità con gli artisti che si esibiranno sul palco, per la rinascita di un grande fondo culturale che appartiene a Reggio Calabria e all’Italia intera.L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 14.00, nella Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, in via dei Greci, 18.