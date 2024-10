Sacal, si dimette il Presidente De Felice

Si è svolta questa mattina l’Assembla degli Azionisti del Gruppo Sacal che ha visto una ampia partecipazione dei Soci rappresentanti oltre il 90% delle quote societarie.

Dopo l’approfondita relazione del Presidente, Dott. Arturo De Felice, sull’andamento economico e operativo della Sacal Spa e della controllata Sacal Ground Handling, nel corso dei tre anni di gestione, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio civilistico e consolidato del Gruppo che ha registrato un utile pari a € 1.155.809 ed un Margine operativo lordo (MOL) di Euro 2,36 milioni.

L’Assemblea, al fine di sostenere la solidità patrimoniale, ha altresì aderito alla proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio (1,03 milioni di euro):

-a riserva legale per Euro 51.390, pari al 5%, sulla base delle disposizioni statutarie e dell’art.2430 del Codice Civile;

-a copertura delle perdite pregresse, relative agli esercizi 2010-2016, il residuo pari ad Euro 976.419,00.

Dopo l’approvazione del Bilancio, il Presidente ha invitato i Soci a procedere con il successivo argomento all’ordine del giorno con la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

In merito a tale argomento, il Socio Regione Calabria ha chiesto la sospensione dei lavori assembleari e contestualmente al Consiglio di Amministrazione uscente di rimanere in carica per ulteriori 15 giorni, non avendo ancora individuato il proprio rappresentante da designare in seno al nuovo organismo.

Al tale richiesta della Regione Calabria si sono associati il Comune e la Provincia di Catanzaro e il Comune di Lamezia Terme.

Il Presidente De Felice rappresentando che era stato ampiamente rispettato, per la convocazione dell’Assembla, il termine ultimo dei 180 giorni previsti dalla legge, nonché di averne dato ampio preavviso, preso atto con rammarico di tale richiesta ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da Presidente sia della Sacal Spa che della controllata Sacal Ground Handling con effetto immediato.