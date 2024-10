Reggio, ‘La magica famiglia’ di Co.danzare conquista il teatro Cilea – FOTO

L’associazione studio arte nasce nel novembre del 2008 con il progetto Co.danzare compagnia di danza reggina tra persone con diverse abilità. La presidente Francesca Attinà dopo aver terminato gli studi come Counselor psicosociale ha voluto realizzare, mediante un progetto sperimentale di danza arte e movimento tra categorie sociali eterogenee, una realtà in cui le diverse abilità potessero emergere e porsi dinanzi ad un pubblico come delle risorse.

L’obiettivo del progetto Co.danzare è promuovere l’inclusione sociale tra ragazzi appartenenti a diverse categorie sociali, quali ragazzi con diverse abilità ragazzi normodotati, minori soggetti a rischio di devianza sociale per raggiungere lo scopo principale. Ci serviamo della sinergia tra l’ente e i vari gruppi sociali del centro storico quali la parrocchia della Candelora, la parrocchia del Crocifisso, la parrocchia di Sant’Antonio e la parrocchia del Duomo.

Il nostro network si espande fino alle altre associazioni socio culturali e di promozione sociale pari alle nostre realtà l’obiettivo è arrivare tutti assieme a fine anno artistico portando in scena uno spettacolo teatrale che si propone come un vero messaggio una vera festa dove vivere arte cultura e diversità.

Quest’anno abbiamo portato al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il 21 giugno 2022 uno spettacolo del nome “La magica Famiglia” che si ispira al famoso film animato della Walt Disney “Encanto” in cui una giovane ragazza apparentemente diversa da tutti i membri della famiglia si trova a dover emergere e farsi accettare. In quest’occasione abbiamo realizzato grazie nostri laboratori artistici una imponente scenografia, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie all’immenso aiuto dei tecnici di palcoscenico (Oscar, Teodoro e Stefano) di MG company del signor Marcello Garretta, che non smetteremo mai di ringraziare.

Un grazie anche ai nostri partner che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo quali inner de Stefano, Ida Caterini, Karla istituto di bellezza l’impresa edile Nucera, Fratelli la bufala, the Chilpepper, Mythos abbigliamento, Piro Piro. E tutti gli operatori dello spettacolo e le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.