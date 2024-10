Sagra della Castagna a Mannoli, premiata la Vice Presidente della Regione Giusy Princi

A una settimana dall’importante premiazione, il Comitato Civico “Donne in Movimento” e l’Associazione “Pro Mannoli 2.0” desiderano esprimere la loro sincera ammirazione per la Vice Presidente della Regione Calabria, Giusy Princi. La consegna del prestigioso premio “Castagna d’oro” rappresenta un riconoscimento ampiamente meritato per la sua straordinaria semplicità, le sue qualità distintive e il suo profondo attaccamento alla comunità di Mannoli.

Giusy Princi non è soltanto una fonte d’ispirazione per Mannoli, ma per l’intera Calabria. Il suo eccezionale percorso, iniziato come dirigente scolastica, unito alla sua dedizione e leadership, costituiscono un autentico modello di eccellenza che ci riempie d’orgoglio e ci ispira profondamente. Vice Presidente Giusy Princi, sei un vero tesoro per l’intera nostra Regione, e ti ringraziamo di cuore per quello che fai e per quello che sei.