Salernitana-Reggina, le formazioni ufficiali

di Matteo Occhiuto – Primo vero test. La Reggina di Roberto Cevoli, reduce dalle fatiche di San Gregorio Magno prima e Acri poi, rende visita alla Salernitana, per un appuntamento prestigioso, in cui, per la prima volta, si testerà la reale consistenza del lavoro fatto fin qui. Queste le scelte di Colantuono e del tecnico amaranto.

SALERNITANA (3-5-2): Russo; Mantovani, Gigliotti, Vitale; Di Roberto, Odjer, Palumbo, L.Castiglia, Casasola; Bocalon, Vuletich. ALLENATORE: Colantuono. A DISPOSIZIONE: Lazzari, Akpa Akpro, Signorelli, Mazzarani, Galeotafiore, Kalombo, Volpicelli, Bellomo, Rosina, Russo, Perea, Orlando, Granata, Sette, De Sarlo.

REGGINA (4-3-3): Confente; Zivkov, Conson, Redolfi, Kirwan; Salandria, Marino, Navas; Tulissi, Maritato, Emmausso. ALLENATORE: Cevoli. A DISPOSIZIONE: Morabito, Pogliano, Ciavattini, Curto, Mastrippolito, Seminara, Mezavilla, Bonetto, Ungaro, Sparacello, Vidovsek, Amato, Novembre, Sciamanna.

Follow @teoocchiuto