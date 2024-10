Coppa Italia, Salernitana-Reggina: la probabile formazione amaranto

Non dovrebbe discostarsi di molto dalle scelte fatte da mister Aglietti in occasione degli ultimi test, la formazione iniziale della Reggina, alla prima uscita ufficiale in questa nuova stagione. Contro la Salernitana, infatti, il tecnico si affiderà a quell’undici più volte visto nel corso di questa estate, solo qualche dubbio in difesa:

REGGINA: Micai; Lakicevic, Cionek, Regini (Stavropoulos), Di Chiara; Ricci, Crisetig, Hetemaj, Laribi; Rivas, Denis. All. Aglietti