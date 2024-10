Salernitana-Reggina, top&flop della gara

di Matteo Occhiuto – Tante buone cose, alcune possibili migliorie. La Reggina viene piegata dalla Salernitana al termine di una gara equilibrata e ben giocata dagli amaranto. Questi i top ed i flop della sfida dell’Arechi.

TOP

Maritato – Bene da attaccante centrale, nonostante il sempre più vicino arrivo di Alessio Viola che, comunque, potrebbe non porre fine alle entrare nel reparto avanzato amaranto. Sigla una bella rete di testa, risultando peraltro spesso cliente difficile per il terzetto difensivo della Salernitana.

Emmausso – La rete di Maritato nasce da una sua bella iniziativa sulla sinistra. Da sempre l’idea di poter creare scompiglio dalla trequarti in su, forte di una condizione fisica ottimale. Potrebbe rivelarsi un’arma estremamente interessante

Condizione fisica – Frizzante, pimpante, volitiva. Nonostante un chiaro differenziale tecnico, la compagine di Cevoli ha ben figurato all’Arechi, perdendo sì, ma con l’onore delle armi. Bene, inoltre, anche alcune trame a livello tecnico.

FLOP

Tulissi – Fin troppo spento, rispetto ad attese che lo volevano come uno dei più motivati e pronti dal punto di vista atletico. Stecca al primo vero test, riuscendo raramente ad inserirsi nel gioco di Cevoli. Se lo conosciamo bene, si rifarà certamente.

La coppia Conson-Redolfi – Vuoi per il pochissimo tempo vissuto in amaranto dall’ex Juve Stabia, vuoi per il gap tecnico fra la coppia difensiva di Cevoli e l’attacco della Salernitana, ma il duo partito titolare questa sera ha messo in mostra alcune incertezze che, sebbene non gravi, sono assolutamente da colmare.

Kirwan – Non benissimo nemmeno il neozelandese. Il secondo goal della Salernitana nasce da un cross partito in maniera troppo libertina dalla fascia di competenza dell’ex Mestre, che fatica durante tutto l’arco del match a contenere Di Roberto.

