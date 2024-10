Salernitana-Reggina, torna il grande tifo almeno per un giorno?

Attesa per l’amichevole del primo agosto soprattutto per due tifoserie legate da una fortissima amicizia ed un lungo gemellaggio. Questo il comunicato per la prevendita dei tagliandi:

“Con la presente si comunica che la vendita dei tagliandi per l’incontro di calcio SALERNITANA- REGGINA di cui all’oggetto sarà attiva dalle ore 16,00 di oggi, venerdì 27 Luglio, c/o tutti i punti TicketOne LISTICKET abilitati di cui al link http://www.puntolis.it/storelocator/defaultsearch.aspx.

Nel rispetto della direttiva Ministero dell’Interno – Aut. Naz. di Pubblica Sicurezza del 14/08/2009, secondo le linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con determinazioni n° 29 del 05/07/2010 e n° 34 del 25/08/2010, con proroga come da Determinazione dell’Osservatorio n° 01/2012 del 11/01/2012,del Protocollo d’Intesa del 04/08/2017, e prescrizioni del G.O.S. presso la Questura di Salerno, i biglietti relativi ai sostenitori della squadra ospite potranno essere acquistati con le seguenti modalità:

Vendita dei tagliandi di ingresso nel Settore Ospiti consentita indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la tessera del tifoso) anche nel giorno di disputa dell’incontro, presso la rivendita autorizzata TicketOne n° 96 ubicata c/o il “Bar Pingero” di Salerno – Via S. Leonardo n°51;

Vendita dei tagliandi negli altri settori dello stadio consentita indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la tessera del tifoso);

Incedibilità dei titoli d’ingresso.

Il costo del biglietto Settore Ospiti è di € 5,00 comprensivi dei diritti LIS.

Il Settore Ospiti dello Stadio Arechi di Salerno ha capienza massima n° 2.000 posti.