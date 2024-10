September sea & sun: l’estate non finisce mai a Le Saline Resort

L'estate non termina ad agosto. Per il mese di settembre 2019 Le Saline Resort ha pensato ad un pacchetto speciale, ecco cosa comprende

Per il mese di settembre 2019 abbiamo pensato ad un pacchetto speciale che comprende:

• Soggiorno in Camera Standard Hotel (2 pax);

• Soggiorno in Appartamento Standard (3/4 pax);

• Colazione a Buffet e Mezza Pensione* pranzo o Cena;

• Un ombrellone e 2 sdraio sul Lido privato del Resort ogni 2 pax;

• Accesso alla piscina (solo immersione);

Tariffe

2 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 195 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 349

3 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 265 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 449

4 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 335 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 559

5 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 410 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 669

6 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 480 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 779

7 NOTTI – IN COPPIA (2 pax) € 530 – IN FAMIGLIA (3/4 pax) € 889

Supplementi:

Bambini 0-3 anni: soggiorno gratis

Pulizia Finale Appartamento: € 40,00

Suite Vista Mare: + 30% sul totale soggiorno

Suite Spa (2 pax): + 80,00€ per notte

Postazione Piscina: 20,00€ al giorno

Politiche di prenotazione:

Per confermare definitivamente una prenotazione, è necessario versare il 30% dell’intero soggiorno come caparra confirmatoria non rimborsabile tramite carta di credito o bonifico.

La prenotazione (al netto della caparra) resta cancellabile gratuitamente fino a 7 gg prima dell’arrivo, oltre i quali verrà applicata la penale del 100% del soggiorno.

NB: Prenotazioni secondo disponibilità. Per info tel: 0965/1875445 mail prenotazioni@lesalineresort.com