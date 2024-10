Le Saline Resort – Prova per un giorno tutti i vantaggi della Card Platino: è semplice!

Con la Card Platino Promo avrai accesso a tutti i servizi Le Saline Resort e potrai utilizzare l'app per ordinare food & beverage comodamente da bordo piscina o spiaggia

Vieni a Le Saline Resort, presenta il coupon che hai ricevuto: ti verrà attivata gratuitamente una Card Platino che ti consente di avere in omaggio (dal lunedì al venerdì) un lettino in piscina o in spiaggia o, se lo preferisci, scegliere un’altra sistemazione usufruendo del listino esclusivo riservato ai membri Platino.

Con la Card Platino Promo avrai accesso a tutti i nostri servizi e potrai utilizzare la nostra Web App per ordinare food & beverage comodamente da bordo piscina o spiaggia e riceverlo comodamente nel posto in cui ti trovi.

La promozione è attivabile una sola solo volta per persona, non è cumulabile con altre promozioni e consente l’accesso alla struttura al numero di persone corrispondente la capienza della postazione scelta (Es.: 1 lettino = 1 persona, 1 ombrellone = 2 persone, ecc).

La Card potrà essere ricaricata per consentire l’acquisto di postazioni ed ordini dal menu e sarà valida fino alle 23:59 del giorno di attivazione. Eventuale credito dovrà essere utilizzato entro la sua scadenza poiché il credito residuo non è rimborsabile.

VANTAGGI

Se il Casual Club ti avrà conquistato, potrai attivare una Card Platino Standard, che ti darà ulteriori vantaggi:

accesso alla struttura fino al 30/09/2019;

n. 1 lettino omaggio per tutta la stagione (dal lunedì al venerdì – escluso periodo 1-23 agosto 2019);

prenotazione diretta posto in piscina o spiaggia;

n. 6 inviti ospiti;

cashback del 10% su tutti i pagamenti Web App;

prenotazione diretta tavolo al ristorante o alla pizzeria della struttura;

accesso gratuito o scontato agli eventi del resort;

e tanti altri vantaggi ed iniziative per i membri del Club in continua evoluzione.