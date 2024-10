Salone del Gusto di Torino, Reggio Metrocity presente a ‘Terra Madre 2024’

La Città metropolitana di Reggio Calabria sarà presente a Terra Madre, il salone del Gusto di Torino 2024, che si terrà quest’anno dal 26 al 30 settembre. Per questa edizione sono 10 le aziende reggine che prenderanno parte ad uno dei principali eventi di caratura mondiale dedicato al buon cibo.

Prosegue quindi la programmazione fieristica e l’attività di promozione del territorio, voluta da Palazzo Alvaro, seguendo le linee guida del Sindaco Giuseppe Falcomatà, con l’obiettivo di offrire alle eccellenze del territorio i migliori contesti nazionali ed internazionali.

Il Salone del Gusto di Torino, promosso da Slow Food, si svolgerà a Parco Dora. Tra gli argomenti che saranno approfonditi anche quello del “cibo che fa male all’interno di un sistema dove spreco e sfruttamento non sono danni collaterali, ma elementi necessari, sono l’altra faccia del consumo e del profitto”. A Terra Madre gli organizzatori hanno chiamato “a raccolta il mondo intero per raccontare un’altra storia: la storia del cibo come nutrimento, cultura, convivialità, piacere”.

Il Salone del Gusto Terra Madre di Torino costituisce da anni uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama fieristico italiano ed internazionale dedicata al food.

Significativa è l’attenzione storicamente dedicata dalla kermesse alla cultura del cibo legata all’identità delle realtà territoriali coinvolte, a livello nazionale e mondiale. Un concetto che si allinea armonicamente agli obiettivi strategici istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si esprimono anche attraverso la policy delle aziende coinvolte la cui produzione risulta fortemente radicata nella storia e nelle tradizioni enogastronomiche ed artigianali del territorio metropolitano.