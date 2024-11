Salta il Roccella Jazz Festival: lo sfogo di Teresa Libri.

di Teresa Libri – La considero personalmente una sorta di iattura la decisione di ritardare il “Roccella Jazz Festival”.La riuscitissima manifestazione che ogni anno dal 1981 aveva portato, per tutta la durata della manifestazione, in Calabria centinaia di famosi artisti anche internazionali quest’anno deve saltare.Un indotto turistico che non si vedeva né in altri periodi dell’anno né in altre località della Calabria si vede all’improvviso neutralizzato per la solita ahimè allegra gestione della cosa pubblica da parte della Regione Calabria e dei suoi amministratori.L’Ente Regione, tra i patrocinanti, a causa della mancata erogazione dei fondi precedentemente deliberati è stato tra gli artefici di questo disastro.I loro proclami che come un disco rotto recitano pressoché “tutto va bene”, che “noi siamo stati più bravi a gestire questo e quel settore” spero proprio non incantino più la gente di buon senso e non solo coloro che sulla loro pelle hanno dovuto fare i conti con le incompetenze gestionali.Investire in Cultura non è soltanto dare patrocinio e finanziamenti a quella o l’altra sagra gastronomica per le quali si fa già abbastanza!La Cultura attraverso la promozione di validi eventi Culturali e la diffusione del Sapere deve essere tra le prime prerogative nella gestione di una Regione e di un Comune.Quando invece si da rilevanza e sostegno, anche troppo, a iniziative di poco conto o a meri “specchietti delle allodole” questi offuscano e mettono in secondo piano i veri eventi culturali che portano lustro e notorietà alla nostra Terra.Teresa LibriSocio Fondatore RISVEGLIO IDEALE