Fondi UE, i complimenti di Matteo Salvini alla Calabria

Il leader della Lega è tornato, seppur brevemente, a parlare di Calabria. Le dichiarazioni sono state rilasciate a margine della conferenza di Spirlì e dell’autorità di gestione riguardante la spesa dei fondi dell’Unione Europea da parte della Regione Calabria.

Matteo Salvini si complimenta con il Presidente facente funzioni, non a caso, simpatizzante del suo partito, e punta, ancora una volta, il dito contro l’attuale governo generale:

“La Calabria spende, e bene, i fondi europei. Complimenti al buon governo del centrodestra, con 190 milioni di spese certificate negli ultimi sei mesi. C’è chi fa scelte concrete per i calabresi e chi – come il governo Conte-Pd-5Stelle – umilia il territorio con cinque commissari alla sanità bruciati in venti giorni”.