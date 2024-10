Salvini torna in Calabria: “Vacanze con la mia fidanzata e lavoro”

Il leader della Lega sarà a Tropea per un evento su agricoltura e gastronomia

“Sarò in Calabria con la mia fidanzata Francesca per una settimana a metà tra la vacanza e il lavoro, ma la campagna elettorale sarà ovunque serva”. Matteo Salvini due giorni fa aveva annunciato il suo ritorno in Calabria, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il leader della Lega venerdi 13 agosto alle 20.30 sarà a Tropea per un evento su agricoltura e gastronomia, ‘un patrimonio calabrese da difendere e valorizzare in Europa’. Assieme a Salvini, parteciperanno all’evento il presidente f.f. Nino Spirlì, il commissario regionale della Lega Saccomanno e il sindaco di Tropea Giovanni Macrì.