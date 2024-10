Salvini torna in provincia di Reggio: “Qui mare stupendo ma manca tutto il resto”

A poche settimane dal consiglio dei ministri tenutosi a Reggio, torna in Calabria il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Platì per la consegna di un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Prima della cerimonia di consegna il ministro ha partecipato alla scopertura della targa della via intitolata al brigadiere Antonino Marino, Medaglia d’Oro al Valore Civile, comandante di Stazione dei Carabinieri, caduto nella lotta alla ‘ndrangheta.

“Ringrazio la vedova e i figli di Antonino Marino, ringrazio i colleghi carabinieri che hanno raccolto il suo testimone di onore, di coerenza, lealtà, coraggio, sacrificio, battaglia”, le parole di Salvini.ù

Il leader della Lega e vice premier si è soffermato anche sui problemi della Calabria, regione che soffre da troppo tempo difficoltà occupazionali.

“Lotta alla ‘ndrangheta, allo spaccio di droga, che è il primo business della ‘ndrangheta, e lotta per rilanciare il lavoro. Parlerò con i colleghi ministri perché c’è un mare stupendo, ma non ci sono infrastrutture, non ci sono strade, non ci sono ferrovie, ci sono difficoltà negli aeroporti. Non ci sono stabilimenti balneari, non ci sono piani spiaggia, non c’è la manutenzione”, ha sottolineato Salvini.