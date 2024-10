La ‘Samara Challenge’ arriva anche a Reggio Calabria: il video di un cittadino

‘Samara Challenge‘ la sfida che impazza sui social network arriva, inevitabilmente, anche a Reggio Calabria.

Sarà la noia estiva, il caldo che da alla testa, la voglia di combinare qualche marachella prima del ritorno a scuola, ma i giovani sembrano non saper più cosa inventarsi per qualche like in più. Ecco quindi che ritorna in voga il personaggio del film horror ‘The Ring‘: Samara Morgan.

Capelli neri lunghi che coprono il viso, un lenzuolo bianco a far da vestito e si scende in strada, in piena notte, a spaventare i passanti. Oltre alla sfilata di notte per le vie della città, la ‘Samara’ di turno deve poi necessariamente pubblicare il video sui social.

Dopo gli avvistamenti a Lamezia e a Tropea, i giovani reggini non hanno resistito alla challenge e così sono già arrivate le prime segnalazioni. Samara sarebbe stata infatti avvistata sia tra le vie del centro cittadino che in periferia, precisamente nel quartiere di Modena.

Un cittadino ha anche filmato la scena al ritorno dal lavoro.

[custom_video numerazione=”1″ /]