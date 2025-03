Sambiase-Reggina: al via la prevendita. Modalità e prezzi

Al via la prevendita del settore ospiti del D’Ippolito di Lamezia Terme. sarà possibile acquistare il biglietto on line (www.etes.it), al prezzo di 10,00 euro più diritto di prevendita, o presso i punti vendita :

BCENTERS Via Sbarre Centrali, 260/b Reggio Calabria RC 89132 ;

TABACCHERIA PLUTINO Viale Europa 81c Reggio Calabria RC 89132;

COFFE&SMOKE Via Petrare 29/30/31 Reggio Calabria RC 89124

Saranno disponibili complessivamente 640 biglietti.

Non sarà possibile acquistare biglietti per i settori dedicati ai tifosi locali da parte di residenti della Provincia di Reggio Calabria. Lungo il percorso per raggiungere lo stadio saranno messe in evidenza le necessarie segnaletiche.

Ai supporters ospiti sarà riservato il parcheggio nella zona Sud dietro la curva.