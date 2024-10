Sampdoria-Reggina: le formazioni ufficiali. Menez e Rivas in campo

Esordio per il centrocampista Fabbian, Majer parte dala panchina. Liotti ancora titolare

L’esordio degli amaranto in gara ufficiale nella stagione 2022/23 è allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio in programma alle ore 21:15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1. Ecco le scelte dei due allenatori:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszkynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon; Sabiri; Leris, Caputo. In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Depaoli, Leverbe, Murillo, Murru, Djuricic, Malagrida, Verre, Yepes, De Luca, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Gagliolo, Cionek, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Dutu, Loiacono, Pierozzi, Situm, Agostinelli, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Stefano Liberti di Pisa – Christian Rossi di La Spezia. IV ufficiale: Daniele Virgilio di Trapani. VAR: Valerio Marini di Roma 1. A-VAR: Marcello Rossi di Biella.