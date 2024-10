Sampdoria-Reggina: la probabile formazione amaranto. In mezzo assenze pesanti

E’ arrivato il giorno della prima uscita ufficiale per la Reggina. Stasera la squadra di Inzaghi scende in campo per la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria e dopo il triangolare di Salerno, il tecnico spera di vedere altri passi in avanti nella condizione atletica e nell’assimilazione degli schemi. Purtroppo, però, senza poter contare su tutti gli effettivi, non facendo parte della spedizione gli infortunati Obi e Lollo insieme all’attaccante Santander, ancora in ritardo sul piano fisico.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

Confermata la disposizione tattica con i quattro difensori davanti al portiere Ravaglia, tre centrocampisti e poi il tridente d’attacco, ricordando che in quest’ultimo reparto non vi è stata la convocazione per Adriano Montalto.

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Majer, Crisetig, Lombardi (Liotti); Canotto, Menez, Cicerelli. All. Inzaghi