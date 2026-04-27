San Ferdinando varca i confini nazionali: intervista della BBC al Sindaco

La visione di crescita e i progetti di sviluppo di San Ferdinando approdano sulla scena internazionale: il Sindaco Luca Gaetano è stato intervistato dai microfoni di BBC Radio, l’emittente britannica con diffusione globale, per illustrare le strategie di rilancio e le prospettive future che stanno interessando il territorio comunale.

L’attenzione internazionale sul modello di sviluppo

L’interesse della testata d’oltremanica conferma la crescente attenzione mediatica verso il modello di sviluppo adottato dall’Amministrazione, capace di attrarre l’attenzione non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale.

Durante l’intervista, il Sindaco ha avuto modo di raccontare le peculiarità di San Ferdinando, evidenziando i principali pilastri su cui poggia l’azione di governo, tra cui: Innovazione e Infrastrutture con i piani di ammodernamento urbano, il potenziamento dei servizi e gli investimenti su formazione e occupazione giovanile.

Sostenibilità e Ambiente grazie alle iniziative per la valorizzazione del litorale, la tutela del patrimonio naturale e il progetto di San Ferdinando “Destinazione Attrattiva”, Attrattività Territoriale data dalla posizione strategica della città come snodo logistico e culturale nel cuore del Mediterraneo e dai corposi investimenti in infrastrutture per la formazione e la creatività giovanile.

Le parole del Sindaco Luca Gaetano

“Essere chiamati a raccontare la nostra realtà in un contesto così autorevole come la BBC è un riconoscimento che va oltre la persona del Sindaco,” ha dichiarato Luca Gaetano. “È il segno che il lavoro svolto dalla nostra comunità e la qualità dei progetti messi in campo stanno proiettando San Ferdinando verso una nuova dimensione di riconoscibilità e prestigio.”

Una vetrina per San Ferdinando

Questo passaggio mediatico rappresenta un’importante vetrina per la città, promuovendo l’immagine di una San Ferdinando dinamica, aperta agli investimenti e pronta a sfidare le complessità del presente con soluzioni lungimiranti.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per questo traguardo, che rafforza il posizionamento della città nel panorama europeo e incentiva il proseguimento del percorso di crescita intrapreso.