Automobilismo: a Salvatore Venanzio il trono dello slalom di Gambarie

Salvatore Venanzio ama particolarmente la sfida a birilli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che però gli aveva riservato grande sfortuna nelle due precedenti edizioni da lui corse nel 2024 e nel 2025, quando aveva incontrato condizioni meteo pessime durante le sue sessioni di gara. Alla sua terza edizione di questa sfida calabrese, caratterizzata da un grande pubblico e da un meteo praticamente estivo, il campione sorrentino ha finalmente potuto liberare il suo potenziale velocistico su un percorso molto veloce ed ampio, favorevole alle caratteristiche della sua potente ed imponente Nova Proto.

Seconda posizione assoluta per il talento locale, Gaetano Rechichi, sul podio di mezzo con la sua Elia 1000 e terza per il siciliano Riccardo Cerniglia, lui al volante di una Bogani SN 84.

Nel gruppo S vittoria per Agostino Fallara, in gruppo RS successo di Roberto Megale, mentre in RS Plus ad avere la meglio è stato Francesco Scaramozzino. In gruppo N, affermazione per Andrea Mascolo.

Fra le Bicilindriche si è imposto Domenico Morabito con la sua 500 di gruppo 5, in gruppo speciale Slalom vittoria per Giuseppe La Corte, in E1 Italia scettro invece a Gennaro Alfano ed in E2 SH podio più alto per Cesare Leone.

Nel gruppo Kart Cross, il tri campione italiano Giuseppe Esposito ha ribadito il suo grande stato di forma, replicando la vittoria dello scorso anno in Aspromonte.

La prima tappa del Campionato Nazionale Slalom ha visto prevalere in quasi tutte le divisioni piloti con uno o più titoli italiani a curriculum, a conferma della grande quota tecnica del percorso aspromontano.

L’organizzazione è stata curata dalla Scuderia “Piloti per Passione”, che ha conquistato la 59ª vittoria consecutiva fra i team.