Reggio, presentati gli appuntamenti in onore di San Gaetano Catanoso

A Palazzo Alvaro, presentati gli appuntamenti in onore di San Gaetano Catanoso, Patrono della Città metropolitana di Reggio Calabria

Eventi promossi in collaborazione con la Congregazione delle suore Veroniche del Volto Santo di San Gaetano Catanoso ed altre realtà religiose ed associative del territorio cittadino

In occasione dell’anniversario della santificazione di Padre Gaetano Catanoso, il prossimo 23 ottobre, la Città metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con la Congregazione delle suore Veroniche del Volto Santo di San Gaetano Catanoso ed altre realtà religiose ed associative del territorio cittadino, propone diverse iniziative volte a:

incoraggiare riflessioni, progetti e iniziative ispirate alla vita e all’esempio del Santo;

stimolare processi di crescita sociale e culturale;

incentivare il turismo religioso e la valorizzazione del territorio;

recuperare la memoria storica della figura di San Gaetano.

Il programma

Il programma è stato illustrato a Palazzo Alvaro dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, dal rettore del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, don Giovanni Imbalzano, e dalla madre superiora Jay-Ann Cagoyong. Fondamentale è stato anche il supporto dell’archivio storico diocesano dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, diretto da padre Pasquale Triulcio.

Gli eventi principali includono:

Premio “San Gaetano Catanoso” (dal 21 ottobre): un concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria o appartenenti ad associazioni religiose, per promuovere la figura del Santo, la ricerca storica e la valorizzazione delle figure storiche del territorio. Iniziativa artistica “Un tuffo tra i ricordi” (dal 21 ottobre al 4 maggio 2025): un progetto di raccolta di fotografie, documenti e testimonianze che ritraggono la vita e i discorsi di San Gaetano. Concerto Candlelight (21 ottobre): un evento musicale presso il Santuario di San Catanoso, con brani di musica classica a tema religioso. Convegno “Oltre il Volto” (dicembre 2024): approfondimenti sulla storia e spiritualità di San Gaetano Catanoso.

Il significato dell’iniziativa

“Abbiamo ritenuto doveroso onorare la memoria di San Gaetano Catanoso, nel 19º anno dalla sua canonizzazione”, ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà, aggiungendo: “Quest’anno, grazie all’intuizione del consigliere Quartuccio, abbiamo messo in campo una serie di iniziative che cercano di valorizzare l’esempio di vita di San Gaetano. Ci saranno diverse attività di carattere culturale e sociale che permetteranno di mantenere viva la devozione e la memoria del nostro Santo, soprattutto per le nuove generazioni”.

Per il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, “San Gaetano Catanoso è stato riconosciuto quale Santo patrono della Città metropolitana, e l’impegno di questa amministrazione è stato sempre volto a valorizzare la sua immagine. Quest’anno abbiamo voluto concretizzare ulteriormente il nostro impegno con eventi che andranno oltre la giornata del 23 ottobre e anticiperanno il ventennale dalla sua canonizzazione”.

San Gaetano, un “Santo del sociale”

Suor Daniela Maesano, della Congregazione del Volto Santo, ha descritto San Gaetano come “un punto di riferimento per Reggio Calabria e la Città metropolitana. È il ‘Santo della porta accanto’, come ha detto Papa Francesco. Ha vissuto tra la gente, vedendo le nostre ansie, dolori e speranze. Ha operato in Paesi sperduti dell’Aspromonte, impegnandosi contro l’analfabetismo e aiutando gli ultimi a trovare la giusta strada attraverso l’istruzione. Lo definiamo anche un Santo del sociale”.