San Luca e l’Aspromonte tra le capitali della bellezza d’Italia. Si conclude la settimana nazionale promossa da Legambiente.

Si concluderà domani (Sabato 12 aprile) la Settimana della Bellezza, campagna nazionale ideata da Legambiente giunta alla seconda edizione che, attraverso centinaia di eventi culturali, ha coinvolto tanti territori dal nord al sud dell’Italia, per raccontarne le qualità ambientali, culturali, sociali e per far riscoprire e valorizzare la bellezza dei luoghi, dell’arte, dei gesti.Sotto le luci della ribalta sono stati messi in particolare alcuni luoghi, considerati poveri e in alcuni casi perduti ad ogni possibilità e progetto di rilancio economico e sociale, r che sono invece ricchi di tesori, vere e proprie “pepite” ecologiche su cui è possibile costruire nuovo sviluppo e coesione sociale.Da qui la scelta di San Luca come simbolo nazionale, insieme a Roma, L’aquila, Cuneo, Napoli, Ostuni, dell’edizione 2014 della “settimana della Bellezza” per tutto quello che rappresenta dal punto di vista ambientale e culturale l’ Aspromonte, in contrapposizione a un’immagine stereotipata e assolutamente parziale e in gran parte sbagliata che comunemente e a tutti i livelli si ha di questi luoghi .La fotografia dell’“altra faccia della medaglia”è rappresentata dall’inserimento di Pietra Cappa, Pietra Castello e altri tesori del territorio di San Luca ne L’Atlante web delle bellezze d’Italia.L’iniziativa di domani sarà per Legambiente l’occasione per “aprire” il “Cantiere della Bellezza” che proseguirà i lavori nei mesi successivi, con i Piani Comunali della bellezza e il manifesto della bellezza dell’Aspromonte.La “Bellezza dei Gesti” che ha fatto distinguere, per una volta in positivo, San Luca tra migliaia di località nazionali, è merito soprattutto della straordinaria esperienza educativa, umana e di rinascita che viene dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” guidati dall’eccellente Dirigente Scolastica Domenica Cacciatore. Il programma dell’iniziativa a San Luca prevede :ore 10 – presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Corrado Alvaro”: “LA BELLEZZA ABITA QUI” (Incontro con gli studenti, accoglienza con canti e letture a cui seguirà la piantumazione di alcuni alberelli nel cortile scolastico) ore 11.30 – visita a San Giorgio di Pietra Cappa: “20 ANNI DOPO UN CAMPO PER RICOMINCIARE”All’iniziativa – organizzata nell’ambito della 32ª Corrireggio da Legambiente insieme al Centro Studi “Stefano De Fiores” e alla Fondazione “Corrado Alvaro” – sono stati invitati, tra gli altri, il Corpo Forestale dello Stato e il Parco dell’Aspromonte che hanno garantito il proprio convinto patrocinio.