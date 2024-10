San Luca, Klaus Davi: “Mafia fa politica, teniamone conto”

“Certo che conosco i Pelle – afferma Klaus Davi – i Vottari, i Nirta e gli Strangio, come anche i De Stefano, i Piromalli, i Molè e i Mancuso. In questi anni li ho raccontati tutti e li ho descritti nei miei pezzi. Ricordo che ho vinto il Premio Paolo Borsellino edizione 2018 per questi servizi. La mia idea, formulata in questi anni appunto, è che queste famiglie facciano politica e abbiano una strategia politica precisa.”