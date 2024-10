A San Luca il secondo appuntamento con gli AIC Camp

Sesta stagione del progetto AIC Camp iniziato nel 2013 con l’obiettivo di veicolare il più possibile quei valori di fair play ed etica sportiva che sono alla base del lavoro dell’Associazione Italiana Calciatori e più specificatamente del Dipartimento Junior coordinato dal campione del Mondo Simone Perrotta.

Negli AIC Camp è insito un percorso educativo che ha l’obiettivo di insegnare l’etica sportiva e la legalità tramite il calcio! A CHI SI RIVOLGE L’AIC Camp di San Luca si rivolge a ragazzi/e dai 7 ai 13 anni. DATE & ORARI Il 31 maggio le attività si svolgono dalle 17.00 alle 19.00 mentre venerdì 1 giugno dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

Sabato 2 giugno, ultimo giorno di AIC Camp, l’attività è prevista dalle 9.00 alle 11.00 e a seguire c’è la consegna degli attestati di partecipazione. Il punto di incontro sia alla mattina che al pomeriggio è presso lo stadio Comunale di San Luca che dispone di un campo a 11 in erba naturale. STAFF TECNICO: è formato da allenatori specializzati, coordinati dalla dott.ssa Veronica Brutti, pedagogista e calciatrice.

Lo Staff è formato dagli ex calciatori e tecnici Ciccio Mortelliti, Gianni Migliorini, Giuseppe Babuscia, Paolo Pitasi, Sergio Campolo e Stefano Invernizzi.

PROGRAMMA ATTIVITA’

Il programma delle attività prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella parte sportiva e in quella educativa, sempre strettamente correlate. Nel programma tecnico viene applicato l’allenamento con metodo a fasi, con obiettivi primari quali dribbling, difesa della palla, guida della palla, passaggio e controllo a seguire; per ognuno di essi ogni allenamento prevede un gioco iniziale, le esercitazioni, le situazioni e un gioco a tema.

Gli allenamenti vengono inoltre utilizzati per associare il gesto tecnico ai valori proposti durante i laboratori educativi, che hanno come filo conduttore il fair play, le regole, il rispetto delle persone, i diritti e i doveri.

PER ISCRIVERSI Per iscriversi compilare il relativo modulo e consegnarlo in segreteria all’Istituto Comprensivo San Luca/Bovalino di San Luca (RC) entro le ore 16.00 di giovedì 31.

INFO LINE AIC Tel. 340/7081660 E mail aic.camp@assocalciatori.it sito www.assocalciatori.it.

FACEBOOK Tutte le informazioni sugli AIC Camp e i resoconti in tempo reale delle attività svolte dai ragazzi sono disponibili sulla pagina FB dell’Associazione all’indirizzo: https://www.facebook.com/DipartimentoJuniorAIC/