San Roberto, bilancio approvato con avanzo di 600mila euro. Vizzari: “Innamorato del mio paese”

Il Consiglio Comunale di San Roberto, riunitosi ieri nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale in piazza Roma, ha approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2018 che, secondo quanto illustrato nella relazione del responsabile del Servizio Finanziario Comunale, ha visto il parere positivo del Revisore dei Conti e ha registrato un avanzo di amministrazione di oltre 600 mila euro.

“Si tratta di un risultato davvero importante – ha esordito il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, illustrando ai componenti del Consiglio Comunale lo stato di benessere delle casse dell’ente -, soprattutto perché avviene in un momento storico in cui molti Comuni si trovano in uno stato di deficit strutturale. Questo vuol dire che il nostro Comune, invece, ha operato in maniera lungimirante ed attenta. Il nostro, come viene certificato nella relazione del Revisore dei conti, che ha espresso parere assolutamente favorevole all’approvazione del documento, è un Comune sano”.

Leggi anche

Il sindaco continua:

“Il merito è di tutti. Dell’Amministrazione Comunale che ha dettato le linee guida in questi anni di governo, ma anche dei funzionari, dei dipendenti comunali, dei cittadini sanrobertesi. Un’ottima notizia anche perché non vi è stato alcun aumento di tasse ed imposte, mentre si è investito in più ambiti, garantendo vivibilità, sostenibilità, sicurezza”.

Vizzari conclude:

“Una piacevole coincidenza è che l’approvazione del bilancio arrivi alla fine di un percorso politico di prestigio di questa amministrazione all’ultimo Consiglio Comunale prima delle elezioni del prossimo 26 maggio, è soddisfacente concludere in bellezza”.

Prima dell’inizio della seduta, infatti, Roberto Vizzari, all’ultimo Consiglio Comunale da sindaco dopo tre mandati consecutivi e 15 anni alla guida del centro preaspromontano ha voluto porgere i propri saluti ed i più profondi ringraziamenti alla propria famiglia, alla cittadinanza, ai dipendenti comunali ed a tutti gli amministratori che, insieme, a lui, hanno fatto la storia di San Roberto.