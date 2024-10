A San Roberto boom di presenze per la festa patronale di San Giorgio

Successo enorme, anche oltre ogni aspettativa per il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo in questa prima fase del suo programma. Nel comune di San Roberto, come fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Vizzari, sono stati tanti i momenti di svago, gioia e condivisione che hanno permesso al pubblico, ai visitatori e agli emigranti di ritorno, di apprezzare la bellezza naturale dei luoghi, lo spirito di iniziativa ed il fervore culturale e sociale che caratterizzano la comunità.

Per ultima la festa patronale di San Giorgio Martire che ieri e domenica ha portato migliaia di persone sul territorio. Un numero impressionante, anche a vista d’occhio, che ha accompagnato il Patrono del Comune di San Roberto, nel suo percorso tra le vie cittadine.

Un momento religioso assai sentito ed una tradizione consolidata che si ripete da secoli, quest’anno accompagnata dallo spettacolo degli sbandieratori del Palio di Bisignano, e trasmessa in diretta Facebook con l’utilizzo dei droni, in occasione del Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, per poter permettere anche a chi non era fisicamente presente di vivere emozioni incredibili. Come quelle suscitate dall’entrata in Chiesa con lo spettacolo piromusicale realizzato presso il Parco Comunale, un tripudio di suoni e colori. Poi la sera grande festa e tanti balli con la musica di Cosimo Papandrea Live.

Il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, però non si ferma qua e per la sua seconda settimana ha tante iniziative importanti in programma.

Tra queste la “Sagra della Polpetta” di Acquacalda e l’escursione serale sul sentiero del “Passo del Falco” per la notte di San Lorenzo, che anticiperà, sempre il 10 agosto, la “Notte bianca sotto le stelle” con Peppe Scarfone, la disco dance di Antonio Lucisano, la spaghettata a mezzanotte e le Drag-Queen. Una settimana che condurrà alle feste patronali di Melia e Samperi nel fine settimana.

IL PROGRAMMA DAL 07/08 AL 12/08

7 AGOSTO

Ore 19.00 Piazza Roma – Apericena Rosa

Ore 20.30 Piazza Municipio – Convegno “Quando a migrare eravamo noi, corsi e ricorsi storici” Ore 22.00 Parco delle Mimose – Spettacolo musicale “Radio Radianti” Cover Ligabue

8 AGOSTO

Ore 18.00 Piazza Municipio – Presentazione dei libri e incontro con autori locali

Ore 20.30 Acquacalda Piazza San Pio – III Edizione della “Sagra della Polpetta” coon intrattenimento musicale di “Natino Rappocciolo e i Sonu Novu”.

9 AGOSTO Ore 21.00 Parco delle Mimose – Spettacolo di ballo con la “Royal Dance” di Campo Calabro

10 AGOSTO

Ore 17.00 Camminata “A veder le stelle” da Scannaporcelli a Passo del Falco

Ore 22.30 Parco delle Mimose – “Notte bianca sotto le stelle” con Peppe Scarfone, la disco dance di Antonio Lucisano, la spaghettata a mezzanotte e le Drag-Queen FESTA SAN GAETANO DA THIENE – MELIA Ore 21.00 Melia Piazza San Gaetano – spettacolo musicale “Cover band Sanremo”

11 AGOSTO FESTA MARIA SS DELLE GRAZIE – SAMPERI

Ore 21.00 Piazza Cobelli Samperi – Giochi per bambini e spettacolo musicale FESTA SAN GAETANO DA THIENE – MELIA Ore 21.00 Melia Piazza San Gaetano – spettacolo musicale “Eliakos”

12 AGOSTO

FESTA MARIA SS DELLE GRAZIE – SAMPERI Ore 17.30 Processione Maria Santissima delle Grazie per le vie del paese Ore 21.00 Piazza Cobelli Samperi – spettacolo musicale con il gruppo etno-folk “Versud” FESTA SAN GAETANO DA THIENE – MELIA Ore 19.00 Processione San Gaetano da Thiene per le vie del paese Ore 21.00 Piazza San Gaetano Melia – spettacolo musicale “Le muse e i Kalavria”.