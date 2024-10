San Roberto, escursione sul “Passo del Falco”: le indicazioni per i partecipanti

Domenica 20 maggio, dalle 8.30, si terrà a San Roberto la terza edizione della escursione sul sentiero naturalistico di “Passo del Falco”. Un percorso unico nel proprio genere, che parte direttamente dal centro del Comune reggino, dalla piazza principale davanti al palazzo comunale, per immergersi immediatamente nel verde aspromontano, lungo costoni e viottoli ricavati nel bosco.

L’Amministrazione Comunale di San Roberto, che promuove l’importante iniziativa, rende noto per l’occasione che: Si raccomanda l’utilizzo di abbigliamento adeguato, sopratutto scarponcini da trekking; di portare una mantellina , una felpa o un giubbotto da mettere qualora ce ne fosse l’esigenza. Si specifica che si partirà da una quota di circa 250 metri sul livello del mare fino a raggiungere i 1000 metri circa sul livello del mare. I soggetti in non perfette condizioni fisiche, affetti da patologie cardiache e ipertensive, inoltre, dovranno comunicarlo, prima della partenza, agli organizzatori.

Il percorso è di difficoltà media (tipo E – Escursionistica), ma fattibile.

La difficoltà è determinata dalla presenza di due importanti dislivelli (uno all’inizio ed uno alla fine del percorso) e dalla lunghezza dello stesso.

Tipologia del terreno: sottobosco- terra battuta – asfalto – pietre

Percorribilità: ciclo-pedonale

APPUNTAMENTO AL 20 MAGGIO

ORE 08.30

PIAZZA ROMA, SAN ROBERTO (RC)