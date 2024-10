San Roberto, festa per il palato con la “Sagra della Polpetta”

Appuntamento con il gusto e la tradizione: la “Sagra della Polpetta” di Acquacalda di San Roberto mira a diventare una delle più conosciute del genere in tutta la regione. Promossa dal comitato festa “Maria SS Annuziata” col patrocinio del Comune di San Roberto, inserita nel programma ufficiale del “Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo”, si terrà in Piazza San Pio dalle ore 20.00 di mercoledì 8 agosto.

Una serata speciale, quella organizzata, per gustare il più celebre dei piatti domenicali della tradizione calabrese, come ingrediente di specialità oppure “in purezza”, nel sugo, come facevano le nonne della tradizione aspromontana.

Conosciuta e rinomata per le sue caratteristiche particolari, forma e grandezza, la polpetta di Acquacalda verrà servita in tutte le salse ed accompagnata ad un ricco menu che soddisferà le centinaia di visitatori attese.

La ricetta originale, che viene tramandata da generazione in generazione, prevede un laborioso procedimento al fine di creare un impasto che si sciolga in bocca. Un appuntamento per stare insieme, ballare, ascoltare musica, con lo spettacolo del gruppo “Natino Rappocciolo e i Sonu Novu” e degustare specialità in un clima di amicizia e tradizione.

Partecipate! Non ve ne pentirete assolutamente!