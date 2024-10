A San Roberto grande successo per “Beer&Asado Fest”

In tantissimi hanno affollato ieri sera il centro di San Roberto, paese ai piedi dell’Aspromonte per il primo “Beer & Asado Fest”, festa della birra e della carne argentina cucinata all’asador che ha conquistato i visitatori e tutto il pubblico presente.

Un successo incredibile, non solo di pubblico, ma anche di gusto e divertimento, fortemente voluto dalla Amministrazione Comunale di San Roberto che, all’interno del cartellone estivo “#RiviviAMOlEstate”, ha puntato con forza sull’evento.

Il profumo e il gusto latino della carne in salsa argentina a cura di Oscar Gutierez di Patagonika Grill, insieme alle meravigliose bionde Heineken hanno conquistato tutti.

A rendere ancora più entusiasmante la serata il concerto del gruppo etnico Namasté che ha travolto la piazza di San Roberto con le melodie popolari calabresi, con grande ritmo, facendo ballare tutti i presenti e scatenando il divertimento.

Tutto finito? Assolutamente no. Stasera a partire dalle ore 21.00 si replica. Sul palco di San Roberto salirá stavolta il gruppo etnico Sciala Cori, per una nuova serata da non perdere