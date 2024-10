San Roberto, incendio scuolabus: la solidarietà delle istituzioni

L’incendio del pulmino dell’asilo nido “Noi con i bambini” di San Roberto ha scosso profondamente la comunità, suscitando un’ondata di solidarietà e vicinanza da parte di cittadini, associazioni e istituzioni. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le testimonianze di sostegno arrivate nelle ore successive al vile gesto, dimostrando ancora una volta come, di fronte alle avversità, la comunità sappia unirsi e reagire con forza.

La solidarietà della Lega (Comune RC)

Il gruppo della Lega in consiglio comunale esprime vicinanza e solidarietà al sindaco e l’intera comunità di San Roberto.

“L’incendio di un pulmino, utilizzato dall’asilo di San Roberto, è episodio grave e preoccupante. Danneggiare in questo modo un mezzo utilizzato quotidianamente dai bambini va ben oltre l’atto intimidatorio e ci obbliga ad una seria riflessione sulla deriva pericolosa di questi gesti che minano la serenità di tutti noi”, afferma il capogruppo Lega Giuseppe De Biasi.

Il pulmino dato alle fiamme la scorsa notte era stato acquistato nell’ambito di un progetto che aveva visto la Cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria quale ente capofila di un partenariato.

“Con l’auspicio che venga fatta al più presto chiarezza e i responsabili di questo atto vile e ingiustificabile individuati, il nostro pensiero va alle famiglie, agli operatori dell’asilo e a tutta la comunità di San Roberto. E’ inaccettabile che venga colpita in modo così violento l’innocenza dei bambini e il lavoro encomiabile svolto dagli educatori dell’asilo. Le fiamme hanno spento il sorriso della comunità di San Roberto ma solo per poche ore. A tutti noi il compito di mostrare concreta vicinanza e supportare in tutti i modi possibili il pronto riscatto e far tornare subito il sorriso del volto dei più piccoli”, concludono i consiglieri Lega Giuseppe De Biasi, Nino Minicuci, Armando Neri, Mario Cardia e Nino Caridi.

La condanna della Lega Reggio Calabria

La Lega di Reggio Calabria condanna le azioni contro un servizio fondamentale per i cittadini

“Di fronte ai fatti accaduti a San Roberto non si può tacere. In un territorio come quello della provincia reggina, dove il progresso e lo sviluppo passano per forza anche dalla scuola e dai bambini, il grave fatto di cronaca che ha visto un pulmino dell’asilo nido distrutto dalle fiamme va condannato senza se e senza ma”. E’ quanto afferma Franco Recupero, Segretario Provinciale della Lega di Reggio Calabria in merito ai fatti accaduti la notte scorsa.

“Come apprendiamo dai giornali – spiega Recupero – nella notte tra il 10 e l’11 ottobre il mezzo dell’asilo nido “Noi con i bambini” di San Roberto è stato incendiato. E’ andato dunque distrutto un pulmino che garantiva a numerose famiglie di poter fare affidamento su un servizio indispensabile per quelle famiglie che diversamente non saprebbero come coprire le lunghe distanze necessarie a volte, a chi abita in zone periferiche, per raggiungere le scuole. Si parla di 26 bambini provenienti da famiglie residenti a San Roberto, Fiumara, Campo Calabro e Melia di Scilla”.

“Apprendiamo inoltre – prosegue il Segretario Provinciale della Lega – che il bellissimo progetto in questione è stato portato a termine grazie ad un finanziamento dell’impresa sociale “Con i Bambini”, con progetto della Cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria come ente capofila di un partenariato che coinvolge anche l’associazione Espero”.

“L’incendio divampato la notte scorsa ha distrutto il pulmino, causando danni materiali ma anche disagi enormi ad un’intera comunità: 26 bambini rimasti senza un servizio indispensabile. Alle famiglie e all’intera comunità rivolgo tutta la mia solidarietà, sperando che le indagini in corso possano presto chiarire la dinamica dei fatti, accertando eventuali responsabilità nell’accaduto”, conclude Franco Recupero.

La solidarietà di Michele Marcianò (Lega provinciale)

“Vicino e solidale alla comunità di San Roberto per il vile atto che ha distrutto il pulmino dell’asilo usato dai bimbi del comprensorio. Il servizio quotidianamente offerto, era fondamentale per le famiglie dei comuni di San Roberto, Fiumara, Melia, Campo Calabro e la sua distruzione non è stata solo un danno materiale, ma ha causato a tanti residenti cittadini la perdita di un servizio essenziale. Spero che quanto prima venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’incendio e, anche in questa triste ed indegna vicenda, serve tutta la forza delle Istituzioni per rispondere. I bambini, adesso, sono rimasti senza trasporto, ma confido negli organi preposti perché tali atti rafforzino l’impegno a lottare e a non abbandonare la nostra terra nelle mani di chi non vuole la sua crescita”.

Ad affermarlo il presidente del consiglio di Calanna Michele Marcianó e componente del comitato provinciale Lega.

La solidarietà di Forza Italia

“Un atto vile e spregevole, che condanniamo duramente: auspichiamo che le forze dell’ordine facciano presto luce sulla vicenda”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari per manifestare vicinanza a tutta la comunità di S. Roberto, dopo l’incendio della scorsa notte che ha distrutto il pulmino dell’ asilo nido “Noi con i bambini”.

“Un servizio, quello progettato dalla Coop. Libero Nocera e dall’associazione Espero, e realizzato grazie al finanziamento dell’ impresa sociale “Con i bambini”, non sono di utilità sociale ma anche pratica, per le 26 famiglie che ne usufruivano per agevolare gli spostamenti dei bambini dall’asilo ai comuni limitrofi” dichiarano i consiglieri.

“Ci stringiamo attorno alla comunità e all’amministrazione comunale di S.Roberto e alle realtà associative coinvolte, che abbiamo già sentito per esprimere la nostra solidarietà, perché questo gesto, che condanniamo duramente, non rappresenti un freno per tutte le iniziative future che questa comunità attiva e virtuosa avrà in mente di realizzare” proseguono i consiglieri.

“È chiaro che gli autori di quest’azione criminosa abbiano cercato di spegnere, con un gesto vile, l’entusiasmo di chi ogni giorno lavora per apportare cambiamenti positivi sul territorio.

Auspichiamo che si faccia allora piena luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati e puniti dalla legge, perchè fatti gravi come questi non possano più ripetersi” concludono i consiglieri nella nota.

La solidarietà di Nuova Solidarietà

“Sdegno e rabbia per un gesto vile, perpetrato con la complicità del buio della notte, ai danni di un servizio rivolto ai bambini. La cultura della prepotenza e della violenza va estirpata con azioni forti e condivise, da quella parte sana di società civile che rappresenta la stragrande maggioranza dei nostri territori”. È quanto afferma Nuova Solidarietà in una nota, esprimendo solidarietà alle comunità colpite dall’incendio del pullmino.

Il Presidente Fortunato Scopelliti, i dirigenti e i volontari di Nuova Solidarietà esprimono solidarietà alle comunità e alle famiglie dei bambini che usufruivano di un servizio fondamentale per la frequentazione dell’asilo nido, l’unico del comprensorio di San Roberto.

Il pullmino, acquistato grazie a un percorso aggregativo intrapreso tra l’impresa sociale “Con i Bambini”, la Cooperativa sociale Libero Nocera e l’associazione Espero, era un mezzo indispensabile che garantiva ai bambini dell’asilo e alle loro famiglie il servizio di trasporto e di collegamento con tutti i comuni della vallata.

“Il nostro auspicio è che le istituzioni non tardino a dare risposte concrete per superare l’enorme disagio causato da questo gesto odioso e di preoccupante gravità”.

Nuova Solidarietà si unisce al coro di condanna dell’incendio e invita a una forte reazione della società civile contro questi atti di prepotenza.