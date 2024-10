San Roberto, tutti a lavoro per il grande evento “Beer&Asado”

Tutti al lavoro da stamattina presto, per sistemare ogni dettaglio, gli organizzatori della prima festa della birra e dell’asado argentino “Beer & Asado Fest”, promossa dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, con location il centralissimo e ampio Parco Comunale.

La festa, ideata affinché sappia proporre momenti per un pubblico di ogni età, inizierà alle 21.

Il gruppo etnico Namastè si occuperà di fare ballare la piazza intera. Si potrà degustare la birra Heineken, accompagnata da panini o da piatti con la squisita carne argentina.

Armonia, sicurezza e divertimento assicurati. Lontani dal caldo di queste giornate afose. Insieme, per gustare un’ottima spina e il gusto fantastico dell’asado.