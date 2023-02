San Valentino a Reggio: Incontriamoci Sempre organizza la 'Festa della cioccolata'

In molte parti del mondo tiene le sue brillanti lezioni e dimostrazioni sull’arte della pasticceria, per questo siamo tutti fieri di questa eccellenza!”.

Domenica sera la sala museo Pietro Germi della stazione Fs di S Caterina si trasformerà in un laboratorio di pasticceria, ed il pubblico potrà ammirare la performance del maestro Caridi, e, a seguire, degustare le sue squisitezze al cioccolato.

Per l’occasione, ad inizio di serata, agli ospiti sarà offerta la cioccolata calda ed i pasticceri reggini dell’Apar affiancheranno il Maestro.

“Questa – conclude Strati – sarà l’occasione per ammirare il lavoro e l’artigianalità dei nostri pasticceri, che non hanno nulla da invidiare a livello nazionale e rappresentano, con orgoglio, la città e la Calabria come esempio di grande professionalità e dedizione”.