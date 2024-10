Sandomenico: ‘La Reggina ha fatto la storia. Voglio la doppia cifra’

E’ al momento l’ultimo acquisto in ordine di tempo, quello inseguito a lungo e che alla fine si è riusciti a portare in amaranto. Salvatore Sandomenico è attaccante atipico, un esterno offensivo con straordinaria capacità di dribbling, ma anche una buona predisposizione al gol come dimostrano le stagioni in cui ha indossato la maglia dell’Aquila. E’ pronto per la nuova avventura con la Reggina: “E’ stata una trattativa molto lunga, Taibi mi cercava da molto tempo e quando c’è stata la possibilità non ho esitato un attimo, il direttore mi ha cercato con insistenza sin dal mese di maggio.

La piazza è importante ed ha fatto la storia del calcio italiano.

Arrivo da due stagioni difficili, punto alla doppia cifra, sarà un bene per me e soprattutto per la squadra. E’ stata allestita una rosa di giovani molto validi e giocatori esperti. Il 4-3-3 è il modulo che esalta le mie caratteristiche, cioè quello degli esterni, ma attenzione che essendo un atteggiamento offensivo sarà importante il contributo degli attaccanti in fase difensiva.

Mi piace giocare a piede opposto per accentrarmi e concludere poi con il mio preferito che è il destro, ma sono decisioni che prenderà il mister, disponibile anche a giocare dalla parte opposta.

Ho avuto un bellissimo impatto, il gruppo è compatto e sono stato accolto con molto calore”.