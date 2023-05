Sanibook, Amalia Bruni: “Sistema con anomalie e insidie che non risolve nulla"

“Il sistema Sanibook ci era stato presentato come una svolta, in positivo, per la Sanità calabrese. Ma puntualmente, anche stavolta, si è fatto un buco nell’acqua con l’aggravante che il nuovo portale della Regione Calabria grazie al quale i pazienti calabresi possono inviare segnalazioni sulla propria struttura ospedaliera, si è rivelato non sono non utile ma addirittura controproducente.

Avevamo capito subito che questo sistema nasconde molte insidie ma soprattutto criticità perché da strumento a tutela dei cittadini si sta trasformando in una sorta di processo sommario a carico dei sanitari. Anche la selezione da parte della Regione di 80 Rilevatori va in questo senso, qual è il loro compito? Rilevare le malefatte o la scarsa efficienza dei sanitari? Non è il modo giusto per risolvere una situazione complessa e articolata come la Sanità. Cosi, si riesce solo a eludere ancora una volta il vero problema, quello di dotare la Sanità calabrese di ciò che ha bisogno, vale a dire donne e uomini in numero adeguato, mezzi moderni e soprattutto manager competenti e capaci.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Consigliere regionale del Pd e Vicepresidente della Commissione Sanità.